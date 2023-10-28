اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكالات الأمم المتحدة تعلن فقدان الاتصال بموظفيها فى غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:02 ص
وكالات الأمم المتحدة تعلن فقدان الاتصال بموظفيها فى غزة غزة
أ ش أ

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أفادت العديد من وكالات الأمم المتحدة، أنها فقدت الاتصال بموظفيها المحليين فى قطاع غزة، قائلين:"يبدو أن معظم قدرات الاتصال فى القطاع قد توقفت".

ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قوله على (تويتر) إن "المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وكذلك مع منشآتها الصحية والعاملين الصحيين وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرض".


وأضاف منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية فى فلسطين لين هاستينجز، أن "غزة فقدت الاتصال بالعالم الخارجى وسط تقارير عن قصف مكثف". وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فى منشور لها على موقع تويتر إنها "تشعر بقلق بالغ" بشأن فريقها فى غزة بعد أن فقدت الاتصال بهم.


وأضافت راسل "يجب حماية جميع العاملين فى المجال الإنسانى والأطفال والأسر الذين يخدمونهم".

 

 







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