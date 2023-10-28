وزير التعليم يوقع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد تمهيدا للتعاقد معهم

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، عن أنه تم توقيع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد وتم ارسالها الى الجهات المعنية لاعتمادها، يأتي ذلك تمهيدا للتعاقد مع المعلمين الذين نجحوا فى مسابقة المعلمين فى السنة الأولى، مؤكدا أن الشهادة المؤمنة التى تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدنى والذهنى وبدونها لن يتم التعاقد مع المعلم الناجح فى المسابقة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.