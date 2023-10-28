وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الأعلى للجامعات اليوم بجامعة الاسكندرية.. تفاصيل

كتب محمد صبحى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الشهرى الدورى ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية والقطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالى.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى رحاب جامعة الإسكندرية ، ويناقش المجلس خلال الاجتماع تفاصيل انتظام العملية التعليمية بالجامعات بعد مرور شهر من انطلاق العام الجامعى 2023/ 2024 .

كما يناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم التقرير النهائى بشأن انتهاء مكتب التنسيق من توزيع الطلاب على الجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى مناقشة جولات واجتماعات وزير التعليم العالى خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها اجتماع منظمة الايسيسكو مطلع شهر أكتوبر الجارى وايضا فوز بيت مصر بباريس بجائزة المعمارين الفرنسيين.