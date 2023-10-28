وزير الأوقاف: الشهادة فى سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة فى سبيل الله

كتب ــ لؤى على - تصوير خالد كامل

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الصالون الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية مساء اليوم السبت بعنوان: "سيناء المكان والمكانة"، بمشاركة وحضور كل من: الأستاذ كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء أ.ح دكتور سمير فرج - الخبير الاستراتيجي، والشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هذا اللقاء ثقافي ووطني بامتياز، حيث يجمع نخبة من القامات الوطنية الثقافية والتثقيفية والعلمية في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف برفع مستوى الوعي الثقافي والوطني، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن جزء من صميم عقيدتنا، وأن الشهادة في سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل)، وأن التشبث بالأرض والشهادة في سبيل الدفاع عنها من أعلى درجات الشهادة.