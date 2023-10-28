وزيرة التضامن: تقديم أعلى عائد إسلامى على حسابات التوفير بنسبة 11% من بنك ناصر

كتب ـ مدحت وهبة

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي صرف التوزيعات المستحقة علي حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، حيث إن بنك ناصر يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11٪؜، حيث سبق توزيع ما قدره 7٪؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف 4٪؜ بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن البنك نجح في تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية، حيث ساهم ذلك فى دمج مزيد من العملاء في الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.

أوضحت القباج، أن البنك يسعى دائما لكي يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، ومن أهم المنتجات التي يقدمها حساب التوفير الإسلامي بالجنيه المصري، حيث يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام ، كما يقدم البنك حسابات توفير بعائد مميز وقام بطرح أوعية ادخارية ذات عائد تنافسى مميز مثل شهادة رد الجميل للعملاء فوق 60 عاما هذا بجانب طرح شهادة بأعلى عائد في السوق المصرفي 66% لمدة 3 سنوات يصرف في نهاية المدة، وجارى إطلاق منتج يوم بيوم لملائمة احتياجات العملاء.

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن الحساب الاستثماري يستهدف شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات، كما يمكن الاقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار، كما يقدم البنك خدماته التمويلية لكل شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تغطي كافة احتياجات العملاء النقدية أو العينية.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن البنك يستهدف التمكين الاقتصادي، من خلال منتجاته المتنوعة ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يستهدف أيضا تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وإدماجها بقوة في مجتمع الأعمال من خلال المشروعات المتناهية الصغر، مضيفا أن البنك يتيح خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية "ميزة " لكل عملائه لتمكينهم من إتمام جميع عملياتهم المصرفية من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية.