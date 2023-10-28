وداعًا للمخدرات.. تطوير أول لقاح ضد إدمان الكوكايين فى العالم

كتبت فاطمة خليل

طور علماء فى البرازيل أول لقاح ضد الإدمان في العالم ضد مخدر الكوكايين ومشتقه القوي الكراك، ويمنع اللقاح الجديد متعاطي الكوكايين من الشعور بالنشوة بعد تناول المخدر، وأظهر اللقاح المسمى كاليكسكوكا نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات ومن المقرر تجربته على البشر العام المقبل، بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعمل الدواء عن طريق تحفيز استجابة مناعية تمنع الكوكايين والكراك من الوصول إلى الدماغ، ما يعني أن المستخدمين لن يشعروا بالسعادة من المخدرات بعد الآن، ما قد يساعد في كسر دورة الإدمان.

أظهرت الجرعة التجريبية نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات وستدخل قريبًا المرحلة النهائية من التجارب – وهى اختبارها على البشر.

وفي وقت سابق من هذا العام، تبين أيضًا أن اللقاحات المضادة لجرعات زائدة من الفنتانيل والهيروين، والتي سيتم إعطاؤها لمتعاطي المخدرات المعرضين للخطر، ناجحة في الدراسات على الحيوانات ومن المقرر أن تدخل التجارب البشرية في العام المقبل، ما يشير إلى أن اللقاحات يمكن أن تكون طريقة جديدة للتخلص من إدمان المخدرات.

حتى الآن، أثبت العقار فعاليته في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، حيث قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين بأقل قدر من الآثار الجانبية، فعندما يقوم شخص ما باستنشاق الكوكايين، يتم امتصاص المسحوق في الدم من خلال أنسجة الأنف، قد يقوم المرضى أيضًا بفرك الدواء على لثتهم أو إذابته في الماء وحقنه، حيث يصل إلى مجرى الدم بسرعة ويجعل تأثيرات الدواء أكثر شدة.

ويعمل اللقاح البرازيلي عن طريق تحفيز الجهاز المناعي على إطلاق الأجسام المضادة التي ترتبط بجزيئات الكوكايين في الدم وهذا يجعل الجزيئات كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها الدخول إلى المسار الحوفي المتوسط للدماغ أو "مركز المكافأة" في الدماغ، وهنا، يحفز الدواء مستويات عالية من هرمون الدوبامين المسبب للمتعة.

ومن خلال حجب الجزيئات، سيمنع اللقاح الشخص من الشعور بالنشوة التي يحصل عليها عادة بعد تناول الدواء.

لا يهدف اللقاح إلى منع جرعات الكوكايين الزائدة ولكنها تأمل في منع المدمن من تناول الدواء في المقام الأول.

وإذا حصل اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج إدمان الكوكايين باستخدام لقاح، وقال الطبيب النفسي فريديريكو جارسيا، رئيس الفريق الذي طور العلاج في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية في البرازيل، لوكالة فرانس برس إنه بينما جرت محاولات لإنتاج لقاح مماثل في الولايات المتحدة، إلا أنها توقفت عندما لم تكن نتائج التجارب السريرية قوية بما فيه الكفاية.

وقال الدكتور جارسيا إن أكثر من 3000 شخص اتصلوا بفريقه للتطوع في التجارب السريرية على البشر.

وفي الأسبوع الماضي، فاز اللقاح بالجائزة الكبرى - نصف مليون دولار - في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية.

وقال الدكتور جارسيا إنه لا يوجد حاليا علاج مسجل لإدمان الكوكايين، والخيار الوحيد أمام المدمن هو مزيج من "الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل".

وأضاف أن اللقاح سيساعد المرضى في المراحل الأكثر أهمية من التعافي، مثل عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.