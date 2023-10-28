نيبينزيا: تبنى الجمعية لقرار بشأن الحرب فى غزة يجب أن يؤدى إلى هدنة ووقف العنف

وكالات

قال مندوب روسيا الدائم فى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن تبنى قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف.

وأوضح المندوب الروسي عقب نتائج التصويت، أن كلا الجانبين ملزمان بالاستماع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا وقبل كل شيء، فيما يتعلق الأمر بهدنة فورية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى وقف العنف، مضيفا أن "هذا مهم بشكل خاص في ضوء المعلومات الواردة حول بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الحرب في غزة، قدمته مجموعة من الدول العربية، وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، وعارضتها 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، ولم يحصل التعديل الذي اقترحته كندا لإدانة حماس على أصوات كافية.

تتكون الوثيقة من 14 نقطة، أهمها الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص مطالب بامتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتوفير الضروريات الأساسية بشكل فوري لقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعوة إلى إلغاء أمر من السلطات الإسرائيلية نقل السكان الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة إلى جنوبي القطاع.