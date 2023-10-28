وشددت النقابة، في بيان صحفي، أن الاحتلال قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيًا في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصف عشرات المنازل لصحفيين، ضمن سياسة مُمنهجة وبقرار رسمي؛ لكي يرهب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم.

وناشدت النقابة كل المُنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة لأخذ خطورة التبرير المُسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية، وأن "لا تنتظر لكي ترسل التعازي بفقدان شهود الحقيقة بل أن تتحرك فورا ودون أي مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد".