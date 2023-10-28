مياه الإسكندرية: المجتمع المدنى ساهم فى وصول المياه لـ15 ألف أسرة بالقرى الأكثر احتياجا

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية ، وفدٍ من ممثلي المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه للمناطق والأسر الأشد إحتياجاً، وتم مناقشة سبل التعاون وآلية التنفيذ لمد خط مياه بقرية أبيس التانية"أرض البسطويسى" بطول مواسير 800 متر قطر 4 بوصة، ويعمل المشروع علي خدمة اكثر من 50 أسرة بالقرية، وساهم أعضاء المجتمع المدني من الجمعيات الخيرية المتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بمبلغ 175 ألف جنيه من تكلفة المشروع.

وسددت الجمعيات تكلفة مد خط مياه "مشروع"، بمنطقه الهوارية قبلي نجع الفحام بطول مواسير 350 م قطر 4 بوصة وتكلفة 116500 جنيه.

وأكد المهندس أحمد جابر حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية، علي مساعدة أهلنا من الأسر رقيقة الحال وتنمية المجتمع بخدمات مياه الشرب، حيث ساهم التعاون بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمجتمع المدني بتوصيل المياه لأكثر من 15 ألف أسرة بجميع المناطق و القري التي تقع في نطاق خدمة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.