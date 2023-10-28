مياه الأقصر تعلن انتهاء أعمال ضم خط طرد صرف صحى الرواجح بالقرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر ، الانتهاء من أعمال ضم خط طرد محطة رفع صرف صحي الرواجح التابع لمركز ومدينة القرنة والمتعارض مع محور شمال الأقصر، وتم ذلك فى زمن قياسى ودون قطع المياه عن المواطنين، حيث دفعت الشركة بالعديد من المعدات الحديثة لسحب المياه، وتمت بمتابعة وإشراف المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحي، والمهندس أحمد حسن مدير عام إدارة القرنة.

وشهد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجالات المشاركة المجتمعية، لدعم مبادرة المياه من أجل الحياة، وذلك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ويمثلها فى التوقيع المهندس سالم أحمد السيد، رئيس الشركة، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib ويمثله طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، ونادي روتاري 6 أكتوبر رويال ويمثله علاء قورة رئيس مجلس الإدارة، ولجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ويمثلها علا حسين النوري، رئيس لجنة خدمة المجتمع بالمنطقة الروتارية.

ويأتي توقيع البروتوكول فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة الأقصر، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم، ويهدف البروتوكول لإنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الاقصر، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر إحتياجاً بمحافظة الأقصر، وتنفيذ محطة تنقية مياه بإستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار باعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أي مواد كيماوية في تنقية المياه.