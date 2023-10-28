موسكو: القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرات و31 مقاتلة خلال أسبوع

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أعلنت الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 5585 خسارة بين قتيل وجريح وإسقاط 208 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال أسبوع، واعتراض عشرات الصواريخ، وإسقاط 31 مقاتلة منذ بداية أكتوبر.

وأفادت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نفذت القوات الروسية خلال أسبوع 19 ضربة بأسلحة دقيقة ومسيرات على مستودعات للذخائر والزوارق المسيرة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية في مناطق متفرقة، وضرب تجمعات لقوات كييف ومرتزقة أجانب، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".

وأضافت الوزارة أن القوات تمكنت من صد 47 هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك في خاركوف وبلغت خسائر العدو أكثر من 705 عسكريين، كما صدت القوات 9 هجمات على محور كراسني ليمانسك وبلغت خسائر العدو أكثر من 1020 عسكريا، وصد 9 هجمات على محور دونيتسك وبلغت خسائر العدو أكثر من 2055 عسكريا.

وتابعت أنه تم القضاء على أكثر من 885 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، والتصدي لـ 19 هجوما على محور زابوروجيا والقضاء على أكثر من 435 عسكريا وتدمير العديد من الأسلحة والعتاد، فيما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون خلال أسبوع 485 عسكريا بين قتيل وجريح، واستسلام 54 جنديا أوكرانيا فى غضون أسبوع.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية دمرت 208 مسيرات وتم اعتراض 19 صاروخا HIMARS و4 صواريخ Hurricane، وصاروخين تكتيكيين ATACMS، وصاروخين مضادين للسفن Neptune، وستة صواريخ مضادة للرادار HARM، و8 قنابل موجهة JDAM، منوهة بأنه منذ 1 أكتوبر تم إسقاط 31 مقاتلة، 20 منها "ميغ-29"، و8 "سو-25"، ومقاتلة "سو-24"، وطائرتي تدريب من طراز "إل-39" وثلاث مروحيات Mi-8.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين جديدتين فوق مقاطعة كورسك بغرب روسيا؛ الأولى تم إسقاطها بالقرب من مدينة كورتشاتوف التي تقع فيها محطة كورسك الكهروذرية.، بينما لم تحدد وزارة الدفاع مكان الثانية، مكتفية بذكر أنها أسقطتها في مقاطعة كورسك أيضا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.