مطار العريش يستقبل طائرة شحن مساعدات لغزة قادمة من الكويت

العريش - محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء، اليوم السبت، طائرة شحن تنقل مساعدات لغزة قادمة من الكويت، وقال المهندس محمود فريد، مدير الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم تسلم الشحنة من الجانب الكويتي، ويقوم الهلال الأحمر المصري بنقلها وتجهيزها علي شاحنات لتصل لقطاع غزة في وقت لاحق.

واستقبل مطار العريش منذ تقرر فتحه أمام حركة طائرات نقل المساعدات الدولية حتى صباح اليوم السبت، عدد 55 طائرة نقلت أكثر من 1100 طن من المساعدات .

وتوضح بيانات حركة استقبال الطائرات، أن المساعدات التى وصلت لمطار العريش قادمة من : منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة برنامج الغذاء العالمى، والهيئة الخيرية الأردنية، والهلال الأحمر العراقى، والصليب الأحمر الدولى، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وقطر، وفنزويلا، والبرازيل، وروسيا، وباكستان، والهند، والجزائر، والكويت، والبحرين، والمغرب، وبريطانيا، وكولومبيا، بلجيكا.