اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: إقامة مجمع مدارس على مساحة 7 أفدنة يضم مدرسة يابانية ودولية

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:13 م
محافظ كفر الشيخ: إقامة مجمع مدارس على مساحة 7 أفدنة يضم مدرسة يابانية ودولية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة مجمع مدارس على مساحة 7 أفدنة، بغرب مدينة كفر الشيخ بجوار عمارات تحيا مصر، يتضمن مدرسة يابانية ومدرسة حكومية دولية في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المدن.
 
يذكر أن محافظة كفر الشيخ شهدت إنشاء 62 مدرسة بقرى مركز مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وسيتم افتتاح 16 مدرسة أخرى خلال الأيام المقبلة بعدد من مراكز المحافظة، كما سيتم إنشاء وتطوير 88 مدرسة بـ4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.






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