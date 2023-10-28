محافظ شمال سيناء يتفقد أماكن تخزين مساعدات قطاع غزة.. صور

العريش- محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أماكن تخزين المساعدات المتنوعة التي وصلت الي مدينة العريش من عدة دول ومنظمات دولية لصالح قطاع غزة في مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وأكد المحافظ علي جودة تخزين المواد الاغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، لافتا الي وصول تلك المساعدات جوًا عن طريق مطار العريش الدولي من عدة دول عربية واجنبية ومنظمات دولية. وأضاف المحافظ، أنه يتم تحميل جزء من هذه المساعدات وخاصة الادوية والمستلزمات الطبية والأغذية علي شاحنات طبقًا للأولويات الملحة في قطاع غزة، وارسالها الي معبر رفح البري، لإدخالها الي قطاع غزة. وأشار المحافظ إلي وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية الي مطار العريش الدلي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الاغاثية والإنسانية.