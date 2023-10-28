محافظ شمال سيناء: وصول نحو 5100 طن من مساعدات غزة إلى مدينة العريش

العريش- محمد حسين

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتين الوحيدتين المسئولتين عن التنسيق لدخول المساعدات الي قطاع غزة.

وأضاف المحافظ، أنه يتم ادخال المساعدات الي قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والذي يقوم بتحديد الاحتياجات التي سيتم إدخالها سواء الطبية أو الإنسانية أو الأغذية. وأكد المحافظ علي قيام الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة وتخزينها وتحميلها علي شاحنات وتوفير الوجبات للفلسطينيين المتواجدين بالعريش والذين حالة الظروف في عودتهم الي غزة، والسائقين والمتطوعين.

وأشار المحافظ إلي وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية الي مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الاغاثية والإنسانية.

وأضاف المحافظ أنه خلال الفترة الماضية وصلت 280 شاحنة الي محافظة شمال سيناء من 20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4000 طنا من المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة.

ولفت المحافظ الي تخزين المساعدات التي تصل الي المحافظة في 7 مخازن مؤمنة، وفي أماكن وسيطة لسهولة نقلها الي معبر رفح البري، لافتا الي تخزين الادوية التي تحتاج الي التبريد أو التجميد والتي وصلت علي متن 8 طائرات من دول ومنظمات في المخازن الاستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة، مؤكدًا علي وجود عدة انساق لتخزين تلك الادوية وأن المخازن المحددة تكفي لأضعاف تلك الكميات.

قال المحافظ أنه خلال الحرب علي غزة في عام 2008 كان يتم ادخال من 60 الي 80 شاحنة مساعدات، بينما في الحرب الحالية لا يوجد تدفق لشاحنات المعونات بسبب الإجراءات التنسيقية يفي احتياجات قطاع غزة. وأضاف محمد درغام، عضو مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن جهود كبيرة يتم بذلها في استقبال وارسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، حيث أصبحت مدينة العريش هي حديث الساعة في استقبال المساعدات التي تصل من مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات.

وأكد محمود عبد الرؤوف، من الهلال الأحمر المصري، علي أن المتطوعين بلغ 620 متطوعا من شمال سيناء، و62 متطوعًا من المركز العام، نفذوا 60 ألف ساعة تطوع منذ بداية الاحداث في غزة، بجانب 30 معدة وسيارة تعمل علي مدار الساعة.

وأضاف محمد راجح، مؤسسة مصر الخير، أنه تم تقديم 15 الف وجبة غذائية للعالقين والسائقين والمتطوعين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي استعداد المؤسسة لتوفير ألف وجبة يوميًا. وأشار أحمد الشريف، من مؤسسة مصر الخير، إلي وجود مطبخ ميداني في منطقة الخيام أمام معبر رفح البري يقوم الوجبات لسائقي الشاحنات والمتطوعين، لافتا الي وجود 30 متطوعًا من بئر العبد لتقديم الخدمات المتنوعة أمام المعبر. ولفت عمرو مجدي مسؤول قوافل التحالف الوطني، الي تكاتف جميع المؤسسات تحت مظلة التحالف لإيصال المساعدات الي قطاع غزة، وتقديم الخدمات المتنوعة للمتواجدين أمام المعبر.

وأكدت اسراء قويدر، من مكتب خدمة المواطنين، علي قيام المكتب بتيسير حصول الفلسطينيين علي الخدمات الطبية والعلاج بالمجان، والمساعدة في توفير الادوية المختلفة، وتقديم المساعدة الطبية لمرضي الكلي ومصابي مرض السرطان.