محافظ جنوب سيناء يتابع استعداد المدن لفصل الشتاء عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، وتابع المحافظ استعدادات عدد من مدن المحافظة لفصل الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار أو السيول، بالإضافة لأى أحداث طارئة أخرى.

وأجرى المحافظ اتصالا مع رؤساء مدن طابا وراس سدر ونويبع للاطمئنان على الموقف بهم، وكذا تفقد عبر أجهزة الشبكة أعمال النظافة بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

يشار الى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى كل محافظة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادى تفاقم الأزمات.

وأثنى المحافظ على أعمال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وقال إنها تعتبر إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات الأخرى.