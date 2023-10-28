اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا فى شرم الشيخ

السبت، 28 أكتوبر 2023 03:24 م
محافظ جنوب سيناء يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا فى شرم الشيخ فوده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من إيطاليا
جنوب سيناء - ياسر عامر

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، "أوجينيو برياتوني" المستثمر الايطالي، وبرفقته عمرو السروجي مدير العلاقات العامة للمجموعه، والمستشار وليد زكريا الممثل القانوني للمجموعة، في إطار جهود تنشيط السياحة وزيادة الجذب السياحي لكافة الجنسيات عامة الايطالية في مدينة شرم الشيخ.
 
تناول اللقاء سبل زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا الى شرم الشيخ، وتم مناقشة كافة الاقتراحات في هذا الشأن وسبل تنفيذها علي أرض الواقع.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء، بضرورة دعم كافة السبل لزيادة المجموعات السياحية والطيران الإيطالي لمدينة شرم الشيخ، كما أكد علي كامل دعمه لتنشيط السياحة والمستثمرين للعمل بمدينة السلام شرم الشيخ.
 
حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.
 
ده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا
فوده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا

 

ده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (2)
فوده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (2)

 

ده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (3)
فوده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (3)

 

ده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (4)
فوده يبحث زيادة المجموعات السياحية الواردة من ايطاليا (4)






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