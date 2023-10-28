محافظ الأقصر يتفقد العمل فى محور شمال الأقصر والمجزر الآلى بمدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال مشروع محور شمال الأقصر الذى يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربى، مارًا بالزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى تجرى حالياً بمحافظة الأقصر .

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر، بتكثيف العمل للالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء المشروع لتسهيل الحركة المرورية وسير السيارات، وذلك بحضور العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والنقيب حسام حسن مراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الضابط المشرف على مشروع محور شمال الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وأكد محافظ الأقصر، خلال جولته، على أن المشروع عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية بلغت القيمة التقديرية لها ما يزيد عن 7.257 مليار جنيه، وتمت مواصلة العمل بالمحور عام 2021 ليكون بطول 19.800 كيلو متر وبعرض 60 متر وبعدد 6 حارات مرورية.

كما تفقد المستشار مصطفى ألهم خلال جولته، العمل داخل المجزر الآلى بمركز ومدينة القرنة والطريق المؤدي إليه الرابط ما بين الطريق الصحراوي الغربي والمجزر، بحضور الدكتور فتحي سلمى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، ومصطفى جبريل نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، وذلك لمتابعة كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك الوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التنسيقات مع وزارة التنمية المحلية لإنهاء الإجراءات اللازمة للبدء فى أدخال المعدات وبدء التشغيل الفعلى للمجزر لخدمة أهالى الأقصر، حيث أن المجزر على مساحة 3 فدان بطاقة استيعابية 400 رأس / لليوم، ويتضمن عدد 2 صالة للذبح إحداها للمواشي الكبيرة والأخرى للمواشى الصغيرة، وتم الانتهاء من توصيل كافة مرافق المياه والكهرباء اللازمة، وأيضاً تم الإنتهاء من رصف الطرق المؤدية للمجزر.



جولة المحافظ لمتابعة العمل فى محور شمال الأقصر



رصد العمل داخل المجزر الآلى بمركز ومدينة القرنة



متابعة العمل داخل المجزر الآلى بمركز ومدينة القرنة