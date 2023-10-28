محافظ الأقصر يتابع سير العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد بالبر الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة لتفقد سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربى بمركز ومدينة القرنة، وذلك بمرافقة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ومصطفى جبريل نائب رئيس مجلس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر.

أوضح المهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، خلال الجولة أن مشروع كورنيش البر الغربى يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للأتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء عدد 2 مطعم ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 م2 وعدد 9 بازارات سياحية.

أشار المهندس أسعد مصطفى، إلى أنه سيتم عمل أرضيات بمسطح 21500 م2، وتتكون من تشكيلات من الرخام التريستا والخرسانة المطبوعة والبازلت والرخام الأحمر رويال، كما سيتم إنشاء 17 برجولة خشبية و51 مقعدا خشبيا لراحة المواطنين تحمل طابع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى إنشاء عدد 80 مقعدا معدنيا بألواح خشبية موزعة بكامل طول الكورنيش، مضيفاً أن الأعمال تشمل أيضاً مسطحات خضراء عبارة عن زراعات نجيلة بمسطح حوالي 4400 متر مسطح، بالإضافة إلى زراعات من نوعيات مختلفة تتناسب مع أجواء المحافظة.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتى ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية للأقصر.



محافظ الأقصر يتابع سير العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد



سير العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد بالبر الغربى



متابعة سير العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد بالبر الغربى



العمل فى مشروع إنشاء كورنيش جديد بالبر الغربى