لأول مرة.. زراعة أشجار رمان وزيتون بالطرق والمحاور وأمام المصالح الحكومية بقنا

قنا صابر سعيد

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص بقنا، إن الوحدة المحلية استمرت في توزيع شتلات أشجار زينة وشتلات مثمرة على الوحدات المحلية، وذلك ضمن مبادرات الدولة بزراعة الأشجار على الطرق وأمام المصالح الحكومية.

وأوضح الشعيني، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع 1410 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة وأشجار الزينة على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالمدينة، بهدف زراعتها.

وأشار رئيس المركز، إلى أن هذه الشتلات هي، "الكينو كاربس والرمان والزيتون" سيتم غرسها علي محاور الطرق والطرق الداخلية والجزر الوسطى، ومداخل القرى وتوابعها والحدائق والميادين العامة، وبنطاق بعض الجهات الحكومية.





