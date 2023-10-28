اليوم السابع
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قوات الإنقاذ النهرى تنجح فى إخلاء 76 سائحًا من باخرة سياحية غارقة بكوم أمبو

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:18 م
قوات الإنقاذ النهرى تنجح فى إخلاء 76 سائحًا من باخرة سياحية غارقة بكوم أمبو إخلاء السائحين من الباخرة
أسوان – عبد الله صلاح

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نجحت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة أسوان فى إخلاء السائحين من على متن الباخرة تعرضت للغرق على مرسى معبد كوم أمبو بعد اكتشاف ثقب بداخلها، والبالغ عددهم نحو 76 سائحاً، تجنباً لتعرض الباخرة للغرق، وتم توفير وسيلة نقل آمنة وبديلة للسائحين الأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية داخل أسوان.

فى سياق منفصل، شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، عاصفة ترابية غطت الأنحاء فى طقس متقلب مفاجئ، وتسببت العاصفة الترابية فى حجب الرؤية نسبيا بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة بعد إثارة الرمال والأتربة، ويحذر قائدى المركبات والبواخر النيلية القيادة تحت هذه الظروف المناخية الصعبة.

 

 







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