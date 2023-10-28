قطع المياه عن مركز سمالوط اليوم لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا، أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة سمالوط اليوم السبت، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا، وذلك لوجود أعمال صيانة وترميم للخزان الأرضى بالمرحلة الأولى بمحطة عرب الزينة.

كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بتوفير المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن خطوط تليفونات للتواصل مع الشركة بشكل مستمر خلال فترة انقطاع المياه، ومنها الخط الساخن 125، وذلك للتواصل مع المواطنين بشكل دائم خلال فترة إنقطاع المياه، لتلبية إحتياجات المواطنين فى حال الطلب.