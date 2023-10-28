غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر دولة ُ قوية.. لا تمس

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يفتتح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة.. ويؤكد: مصر دولة ُ قوية.. لا تمس.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يفتتح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة.. ويؤكد: مصر دولة ُ قوية.. لا تمس.. الرئيس: نحرص على استقرار المنطقة ونرحب بقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.. وتوسعة دائرة الصراع تحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة



الرئيس السيسى لأصحاب المصانع: مستعدون لتقديم الدعم لزيادة الإنتاج.. الدولة مستعدة لتأهيل أى مدارس أو طرح أراض لدعم الصناعة.. والمجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعين

صامدون للنهایة.. الاحتلال الإسرائيلى يعزل غزة.. قطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت والشروع فى عمليات بحرية وبرية وجوية.. ارتفاع عدد شهداء العدوان لـ7703 بينهم 3595 طفلا جيش الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة ضد المدنيين



حكايات من غزة.. المصرفى الفلسطينى فكرى جودة لـ «اليوم السابع»: شعبنا حى ولن يموت

دندراوى الهوارى يكتب: حكومة نتنياهو تعيد شحن بطاريات الكراهية.. ودماء غزة تلحق بإسرائيل خسائر فادحة



