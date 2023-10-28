عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب واستعادة أبنائهم.. فيديو

كتب: أحمد جمعة

طالبت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار في غزة واستعادة أبناءهم، وذلك خلال احتشادهم مساء اليوم في شوارع تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات بأسماء وذويهم ومطالبتهم بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ورددا هتافات: أوقف الحرب يا نتنياهو ..أعلنوا وقف القتال .. أعيدوا أبنائنا."

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح "المواطنين المختطفين"، مشيرا إلى أن هذا أحد أهداف الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد غزة.

وقال نتنياهو خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة: "مستمرون في تكثيف الجهود، ونحن ننتهز كل فرصة لإعادة الأسرى إلى وطنهم.. وهذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية التي حددناها سابقا.. والعمل مستمر، ولست متأكدا من أن الناس يفهمون حجمه".

وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلما زاد الضغط على حركة "حماس"، زادت فرص إعادة الأسرى إلى بيوتهم، وقال: "سنمارس ونستنفد كل الإمكانيات لإعادتهم إلى بيتهم. المفتاح هو درجة الضغط، كلما زاد الضغط، زادت الفرص".







