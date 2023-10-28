اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب واستعادة أبنائهم.. فيديو

السبت، 28 أكتوبر 2023 10:32 م
عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب واستعادة أبنائهم.. فيديو الاسرى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار في غزة واستعادة أبناءهم، وذلك خلال احتشادهم مساء اليوم في شوارع تل أبيب.

ورفع المتظاهرون لافتات بأسماء وذويهم ومطالبتهم بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ورددا هتافات: أوقف الحرب يا نتنياهو ..أعلنوا وقف القتال .. أعيدوا أبنائنا."

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح "المواطنين المختطفين"، مشيرا إلى أن هذا أحد أهداف الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد غزة.

وقال نتنياهو خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة: "مستمرون في تكثيف الجهود، ونحن ننتهز كل فرصة لإعادة الأسرى إلى وطنهم.. وهذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية التي حددناها سابقا.. والعمل مستمر، ولست متأكدا من أن الناس يفهمون حجمه".

وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلما زاد الضغط على حركة "حماس"، زادت فرص إعادة الأسرى إلى بيوتهم، وقال: "سنمارس ونستنفد كل الإمكانيات لإعادتهم إلى بيتهم. المفتاح هو درجة الضغط، كلما زاد الضغط، زادت الفرص".

Untitled-1
 
Untitled-1
 







غزه الان

جيش الاحتلال الإسرائيلي

اخبار غزه

نتنياهو

تظاهرات في شوارع تل ابيب

الحرب على غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة