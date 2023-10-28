طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا رطب ليلا والحرارة العظمى تسجل 29 درجة "صور"

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حالة من الطقس المعتدل نهارا رطب ليلا علي أنحاء المحافظة، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمي 29 درجة، والصغرى تسجل 21 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على خليج السويس، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.