سلطنة عمان والأردن يؤكدان أهمية استمرار الجهود الأممية لوقف الحرب على غزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي أهمية استمرار الجهود في الأمم المتحدة، وحث الدول على إيصال صوت الحق والتصويت لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية .

وشدّد الوزيران - خلال اتصال هاتفي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم/ السبت/ - على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية والكهرباء والوقود لسكان عزة بشكل عاجل ووقف الحرب، وذلك في ظل المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة أمام قوات الاحتلال والتدمير الإسرائيلي المستمر في القصف اللامشروع واستهداف المدنيين والأطفال.