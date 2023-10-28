سقوط سيول بالكيلو 85 طريق "سفاجا - قنا" وتوقف الحركة المرورية فى الاتجاهين

شهد طريق "سفاجا- قنا" وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 سقوط سيول مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور إيجاد حلول لتسير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر .
من جانبه، قال ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.
وأكد رئيس المدينة أن الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين.
كما شهدت مدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار متوسطة، مصاحبة لرعد وبرق على اغلب مناطق حلايب وصولا إلى مدينة الشلاتين شمال حلايب، حيث ينتظر أهالى حلايب وشلاتين سقوط الأمطار لظهور العشب واكتساء الصحراء بلون العشب الاخضر.
كما شهدت مدن شمال محافظة البحر الأحمر الغردقة ورأس غارب انتشار للسحب المحملة، حيث من المتوقع ان تشهد تلك المدن سقوط امطار خلال الساعات القليلة المقبلة .
كانت شكلت محافظة البحر الأحمر لجان من ادارة الازمات بالمحافظة وبالتنسيق مع ادارة الازمات بمجالس المدن للتأكد من جاهزية البرابخ ومشروعات مواجهة السيول لموسم الشتاء بشكل عام.
سقوط سيول بالكيلو 85 طريق سفاجا - قنا (1)
سقوط سيول بالكيلو 85 طريق سفاجا - قنا (2)
سقوط سيول بالكيلو 85 طريق سفاجا - قنا (3)
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