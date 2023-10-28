سقوط سيول بالكيلو 85 طريق "سفاجا - قنا" وتوقف الحركة المرورية فى الاتجاهين

شهد طريق "سفاجا- قنا" وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 سقوط سيول مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين، وتجرى الأجهزة المختصة متمثلة فى مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور إيجاد حلول لتسير حركة المرور بين محافظة قنا والبحر الأحمر .

من جانبه، قال ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية بمدينة سفاجا إن السيول قطعت الطريق فى منطقة الكيلو 85 وجارى العمل حاليا على تسيير أحد جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين.

وأكد رئيس المدينة أن الحركة المرورية متوقفة تماما ولن نتعجل في فتح الطريق حرصا على سلامة المواطنين.