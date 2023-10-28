سفير الدنمارك لدى الهند: يتعين السماح بتقديم الدعم الإنسانى فى قطاع غزة

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حث السفير الدنمركى لدى الهند فريدى سفان، على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنسانى فى قطاع غزة، جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية أدلى بها السفير الدانمركى على هامش مؤتمر الهند للهواتف المحمولة المنعقد حاليا فى العاصمة الهندية (نيودلهى) حيث أعرب عن تهنئته للعالم بعقد هذا المؤتمر فى الهند، مشيداً بالبنية الأساسية الرقمية الهندية.



وقال السفير الدانمركي:"إننا نتابع ما يحدث فى قطاع غزة عن كثب، ونحن نحث على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنسانى هناك".. مضيفا: "أن الهند هى العقل المدبر للتكنولوجيا والرقمنة الجديدة وتضع حلولا رقمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا أمر رائع.. الهند تضع معايير جديدة لتمكين المواطنين وتحدد المستقبل للآخرين"، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندى أعطى أملا بالنسبة لمستقبل الجميع عندما تحدث خلال هذا المؤتمر، حيث قال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن، ويتعين انتهاز هذه الفرصة".



وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قد افتتح - فى وقت سابق - النسخة السابعة من مؤتمر الهند للهواتف المحمولة.. وقال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن؛ لأنه فى ظل عالم القرن الحادى والعشرين الذى يتغير بسرعة يتيح هذا المؤتمر إمكانية تغيير مصير عشرات المواطنين".. مضيفا "فى وقت نتحدث فيه عن المستقبل الذى قد يعنى فترة عشرة أعوام قادمة أو القرن القادم؛ ولكن نظراً للتغييرات التى تحدث فى التكنولوجيا، فإننا نقول إن المستقبل يتواجد هنا الآن" مشيرا إلى أن بلاده إلى أن بلاده تسير فى إتجاه الرواد فى مجال تكنولوجيا الجيل السادس.