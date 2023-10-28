زراعة 21 ألف فدان قمح بالقطاع الزراعى ببورسعيد للموسم 2023/2024

بورسعيد محمد فرج

قال المهندس على سليمان، مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، أن المستهدف زراعته من محصول القمح 21 ألف و409 فدان وذلك من خلال فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول للموسم الزراعى 2023/2024 بجميع القطاعات الزراعية.

أضاف مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم زراعة محصول القمح فى إطار الحملة القومية التى تهدف للنهوض بالمحصول وتشجيع المزارعين بزراعته عن طريق نقل التوصيات الفنية الحديثة من مركز البحوث الزراعية والندوات الإرشادية التى تتم قبل بداية زراعة المحصول من قبل قسم بحوث القمح والاخصائيين والمرشدين بالإرشاد الزراعى وذلك على مدار شهر أكتوبر لمزيد من التوعية للمزارعين لاختيار التقاوى المنتقاة من الجهات التابعة لوزارة الزراعة.

وأشارالمهندس على سليمان، إلى أن اختيار الأصناف التى تجود زراعتها حسب السياسة الصنفية للمحصول وايضا عن طريق المرور الدورى على الحقول الارشادية من بداية الزراعة حتى موسم الحصاد.

وتابع، أن نصيب الحقول الإرشادية 40 حقل أرشادى موزعين إلى 14حقل بالأراضى القديمة التى تقدم الخدمة الارشادية مجانية بواقع 45 كيلو جرام تقاوى للزراعة بالسطارة أو على مصاطب عددها 26 حقل ارشادى بالأراضى الجديدة بجانب خدمة ارشادية تقدم مجانيه بواقع 60كيلو جرام تقاوى للفدان.

وأكد مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، أن هناك خدمات أخرى تقدم لتدعيم القطاع الزراعى من خلال تنفيذ برنامج ترشيد وليس ذلك فقط ولكنه يتم أيضاً تدعيم القطاع الزراعى من خلال تنفيذ برنامج ترشيد استهلاك استخدام المياة فى محصول القمح عن طريق تسوية مساحة 200فدان بالليزر مجانا بالقطاع الزراعى لتحسين محصول القمح

وذلك بتنفيذ التوصيات الفنية باستخدام تقاوى معتمدة ومنتقاة من وزارة الزراعة فضلاً عن الزراعة فى الميعاد المناسب وهو 15نوفمبر من اجل توفير فى كمية المياة المستخدمة وايضا كمية التقاوى المستخدمة.

وأكد أنه سيتم عقد الندوات الارشادية بداخل الحقول عن طريق الباحثين، مشيرًا إلى أن كل هذه الخدمات والتوعية والتوصيات الفنية الحديثة تهدف إلى النهوض بانتاجية محصول القمح من وحدة المساحة مع مراعاة اتباع الأسلوب العلمى الصحيح فى ادارة المحصول للوصول إلى أعلى انتاجية.