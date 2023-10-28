اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 04:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كولومبيا مهاجما إسرائيل: مع قطع الطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة فى غزة.. إبادة جماعية

السبت، 28 أكتوبر 2023 04:00 ص
رئيس كولومبيا مهاجما إسرائيل: مع قطع الطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة فى غزة.. إبادة جماعية الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو بأن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية"، تعليقا على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الجمعة: "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة". وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".

وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره بصورة لمنشور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية في الشرق الأوسط مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وتوريد كافة الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".

ويأتى ذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي الجمعة، توسيع العمليات في قطاع غزة تمهيدا لعملية برية واسعة النطاق.







جوستافو بيترو

كولومبيا

غزه غزة فلسطين الاحتلال الاسرائيلى اسرائيل امريكا واشنطن اسرى اسرائيل دمار غزه قصف غزه جرائم اسرائيل جرائم حرب الامم المتحده الصليب الاحمر الضفه الغربيه اخبار فلسطين شهداء غزه مستشفيات غزه قطع الانترنت اجتياح برى نتنياهو استيطان مستوطنون مستوطنات الغلاف 7 اكتوبر طوفان الاقصى

غزه

غزة

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اسرائيل

امريكا

واشنطن

اسرى اسرائيل

دمار غزه

قصف غزه

جرائم اسرائيل

جرائم حرب

الامم المتحده

الصليب الاحمر

الضفه الغربيه

اخبار فلسطين

شهداء غزه

مستشفيات غزه

قطع الانترنت

اجتياح برى

نتنياهو

استيطان

مستوطنون

مستوطنات الغلاف

7 اكتوبر

طوفان الاقصى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة