اليوم السابع
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رئيس الغرفة التجارية: افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي للصناعة دعما للقطاع الخاص

السبت، 28 أكتوبر 2023 06:40 م
رئيس الغرفة التجارية: افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي للصناعة دعما للقطاع الخاص الرئيس خلال تفقد الاجنحة
كتب إسلام سعيد

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أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن افتتاح وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات يعطى قوة كبيرة لهذا الملتقى وللصناعة المصرية ويعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص خاصة فى ظل هذه الظروف.

 

 وشدد العشرى خلال مشاركته فى هذا الملتقى والمعرض الدولى على اهمية المساندة لكل القرارات السياسية التى يتخذها الرئيس السيسى خلال هذه الفترة للحفاظ على الأمن الوطنى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية قائلا: (نحن نؤيد هذه القرارات ونقف خلف الرئيس السيسى).

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض الدولى للصناعة، والمقام حاليا فى مركز المنارة للمؤتمرات.

 







المعرض الدولي الثانى للصناعة 2023

الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

الملتقى السنوي للصناعة الدورة الثانية

الملتقى والمعرض السنوي للصناعة 2023

الملتقى الدولي الثانى للصناعة 2023

المعرض الدولي الثاني للصناعة

المعرض الدولي الاول للصناعة 2022

اتحاد الصناعات المصرية

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الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعة

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