"دعت لوقفه".. افتتاحية "مورنينج ستار": عواقب لا يمكن تصورها لغزو غزة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "مورنينج ستار" البريطانية فى افتتاحيتها اليوم السبت إن الغزو البري لغزة يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن تصورها، ويجب أن يتوقف.

واعتبرت الصحيفة أن الغارات الجوية الأمريكية ضد الميليشيات في سوريا والعراق، وإرسال حاملتي طائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، تشير إلى أن واشنطن تتوقع أن يؤدي الغزو البري الإسرائيلي لغزة إلى إشعال صراع أكبر بكثير.

وأضافت الافتتاحية "بالنسبة لأكثر من مليوني فلسطيني، فإن الكابوس يزداد سوءًا، حيث أصبح ما وصفته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بأنه أكبر "سجن في الهواء الطلق" في العالم، بمثابة فخ للموت. وقُتل حتى الآن أكثر من 7000 فلسطيني في القصف، أكثر من 2000 منهم من الأطفال. وقد أجبر الغضب الشعبي بعض السياسيين على التخفيف من دعمهم الشامل لجرائم الحرب الإسرائيلية، مع دعوات إلى "هدنة إنسانية" لا تصل إلى حد وقف إطلاق النار."

ومع ذلك، تابعت الصحيفة، تقصف إسرائيل شحنات المساعدات ومراكز التوزيع، مؤكدة أن "الهدنات الإنسانية" دون وقف إطلاق النار لا معنى لها، لاسيما وإن غزة، كما حذر مسئولو الأمم المتحدة اليوم، "تتعرض للخنق".

وأشارت الافتتاحية إلى أنه فوق المعاناة اليومية هناك قلق بشأن ما سيأتي، فهل ستغمر إسرائيل أنفاق غزة بغاز الأعصاب، كما قالت مصادر لمواقع إخبارية، وهل يتم تأجيل الغزو البري بسبب الضجة الدولية المتصاعدة ضده بينما تتمتع السفن الأمريكية بالقوة الكافية لحماية إسرائيل من العواقب؟

وأوضحت الصحيفة أن مسيرة اليوم السبت في لندن هي الأكبر حتى الآن حيث يتم حشد بحشد كل شخص ممكن لوقف هذه الحرب الوشيكة.

وأضافت الصحيفة "إن الادعاء بأن إسرائيل سوف تكتفي بهزيمة الفصائل الفلسطينية لا يمكن أن يصمد أمام التدقيق: فإسرائيل لا تقتل المئات من المدنيين كل يوم فحسب، بل إن حكومتها المؤلفة من المتطرفين صريحة في التعبير عن ازدراءها لحياة الفلسطينيين".