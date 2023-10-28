الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق القاهرة - إسكندرية السبت، 28 أكتوبر 2023 05:24 م حادث - أرشيفية إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: انطلاق امتحانات شهر أكتوبر غدا بمدارس محافظة الجيزة الصحة: مصرع 32 راكبا وإصابة 63 آخرين فى حادث مرورى على طريق القاهرة الإسكندرية وزير التعليم العالى يفتتح عدة مشروعات طبية بمستشفيات جامعة الإسكندرية غدا أمطار ببعض المناطق وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة الهلال الأحمر المصرى يعلن وصول 84 شاحنة للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح حتى الآن وزارة الصحة: تعاملنا مع حادث البحيرة المرورى فى أقل من 8 دقايق التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق «القاهرة - الإسكندرية» المهندسين: لن يتم قيد خريجى المعاهد غير الحاصلة على اعتماد الجودة بدءا من 31 أكتوبر مركز الأزهر للفتوى يستحدث قسمًا خاصًّا لـ"اللغة العبرية" لفضح مزاعم الصهيونية الأعلى للجامعات: جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي طوارئ لتداعيات أحداث غزة الأعلى للجامعات يبحث تغيير مسمى كليات التربية الرياضية لتصبح "علوم الرياضة" وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسى بإفشال صفقة القرن اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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