اليوم السابع
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جيش الاحتلال الإسرائيلى: مقتل 311 جنديا واختطاف 229 مواطنا

السبت، 28 أكتوبر 2023 11:41 ص
جيش الاحتلال الإسرائيلى: مقتل 311 جنديا واختطاف 229 مواطنا قتلى إسرائيل - أرشيفية
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 311 جنديا في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش على قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي لتقرير الحرب اليومي: "لقد قمنا بتسليم رسائل إلى 311 عائلة قتيل و229 عائلة مختطف" .

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة الماضية، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

 







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قطاع غزة




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