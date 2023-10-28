جارديان: الغارات الجوية على مخابز غزة تزيد من النقص "الكارثي" فى الغذاء

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "الغارات الجوية على مخابز غزة تزيد من النقص "الكارثي" في الغذاء"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم قصف خمس المخابز التي تدعمها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في غزة حتى الآن، مع صدور تحذيرات من نقص الغذاء "الكارثي" بسبب نقص الوقود.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن 10 من أصل 50 مخبزاً تزودها بالدقيق، مما يساعد على خفض تكلفة الخبز المرتفعة، قد تعرضت للقصف في الغارات الجوية وأن الوقود ينفد من المركبات التي تنقل الدقيق إلى من تبقى من مخابز.

وأوضحت الصحيفة أن الخبز أصبح مطلوباً بشدة، مع وجود طوابير طويلة أمام المخابز، وأصبح الغذاء الرئيسي للعديد من الأشخاص في الملاجئ، التي تؤوي الآن أكثر من 600 ألف شخص - أي ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن اثنين فقط من المخابز التي تعاقد معها - يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوريد الدقيق للمخابز المتعاقدة، والتي تنتج الخبز للتوزيع - لديهما ما يكفي من الوقود لمواصلة تشغيل أفرانهما، وأن المخابز التي كانت تعمل كانت تنتج ستة أضعاف طاقتها. وقال متحدث باسم البرنامج إنه بينما كان برنامج الأغذية العالمي يزود ما متوسطه 200 ألف شخص يوميا بالخبز، انخفض هذا العدد إلى 150 ألف يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي: "يعتمد عشرات الآلاف من الأشخاص على المخابز الصغيرة للعثور على رغيف خبز لإعادته إلى عائلاتهم. يخاطر الناس بحياتهم ويقفون في طوابير لساعات، لكنهم غالباً ما يعودون إلى منازلهم خاليي الوفاض".

وأضاف: "الظروف في غزة يائسة. الغذاء والماء ينفدان، وملاجئ النازحين مكتظة للغاية، وبدون وقود، لا توجد كهرباء. الخدمات الصحية تنهار."