ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تناقش مشاركة المرأة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة

الأقصر – أحمد مرعى

نظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "كيف شاركت المرأة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة" ألقاها سيد صدقي مسئول القصر، متحدثاً عن أكتوبر ملحمة ساهم في تحقيقها كل الشعب المصري والمرأة المصرية "الأم والأخت والابنة"، والمرأة المصرية ومشاركتها في مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ودعم الجيش، ودور المرأة الطبيبة والممرضة في معالجة وتقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين في جبهة القتال، بجانب ذلك نفذت ورشة مشغولات يدوية "تطريز" نفذتها أسماء أحمد.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "كيف يكون العلم مصدرا للسعادة" ألقاها الدكتور السيد حمزة مسئول بالقصر، موضحاً ضوابط العلم، حيث أن الضابط الأول أن ينتقل العلم من النظرية إلي التطبيق والعمل، والضابط الثاني :أن يكون مع العلم السلوك الحسن، والضابط الثالث :أن يكون مع العلم التواضع، بجانب ذلك عقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "ترشيد المياه مطلب ضروري نسعى لتحقيقه" ألقاها أحمد علي متحدثا عن ترشيد المياه داخل المنازل وترشيد المياه في الأراضي الزراعية، وقدم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الابتسامة رسالة السلام" ألقاها سيد صدقي مسئول القصر، موضحاً أن الإبتسامة ودورها في نشر البهجة والسعادة، الإبتسامة طاقة إيجابية ورسالة سلام، وأهمية الابتسامة في حياتنا وحياة الغير، ومن خلال اجتماع نادي أدب الأقصر أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد عطيتو وقدم قصيدة بعنوان "يا حزينة"، وذلك بحضور الشاعر أحمد عراقي رئيس النادي، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر محمد عبد الموجود ألقى عدة قصائد بعنوان" روح وجزيرة، لسه في أمل "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بإستخدام ورق الفوم الملون نفذتها هند مصطفى.

وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان" الحاكم بأمر الله الفاطمي "نفذتها بسمة جابر، نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "انتصارات أكتوبر "نفذها أحمد أمين بصحبة رواد المكتبة، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية باستخدام ألوان الفلوماستر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة نفذتها سمر محمد بصحبة رواد القصر، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، وورشة أشغال يدوية "عمل فازة" نفذتها فاطمة أحمد، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وذلك من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.