توفير سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور لمدة أسبوعين تيسيرا على المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور خلال الفترة من 2023/11/1 وحتى 2023/11/16، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أنه سيتم توفير سيارات المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة دمنهور بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة يومى1و2 نوفمير المقبل و يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر (الأتوبيس).

وسيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7و8 وكذا يومى 9و12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13 و14 بجوار موقف دمنهور ويومى 15،16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلاً على المواطنين، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأوضحت الدكتوره نهال بلبع، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.