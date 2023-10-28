تنمية المهارات الحركية وتدريبات اللياقة البدنية لأطفال مراكز الفنون والإبداع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تنظم مراكز الفنون والإبداع بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمراكز شباب سيدى سالم، قبريط، كفر الشيخ، حزمة من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم الإبداعية إلى جانب البرامج الرياضية للياقة البدنية ضمن خطة عمل مراكز الفنون والإبداع ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية يعكف على إعداد برنامج لتنمية المهارات الفنية و الرياضية مصمم خصيصاً ليتناسب و قدراتهم البدنية ليحقق أهداف البرنامج مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تطوير قدراتهم البدنية و تشجيع طفل ذوي الإحتياجات الخاصة على تحدي الإعاقة و تفريغ الشحنة الانفعالية.



مراكز كفر الشيخ تحتضن ذوي الهمم



الاهتمام بذوي الههم بمراكز الشباب