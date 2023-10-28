تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج.. رسائل الرئيس السيسى بافتتاح المعرض الدولى للصناعة (إنفوجراف)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، الموقف التنفيذي لعدد من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ضمن فعاليات افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية والمقام فى مركز المنارة للمؤتمرات.



رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التأكيد لأصحاب المصانع بالاستعداد الكامل لتوفير أى دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج.

وقال الرئيس السيسي لصاحب مصنع بمحافظة البحيرة يختص بتصدير الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية: "لو عاوز تعمل محطة أو اتنين أو تلاتة.. مستعدين نساعد معاك.. في الأماكن اللى أنت عاوزها.. بدل 25 ألفا أو 40 ألف طن.. عاوزين 100 و200 ألف طن.. وإحنا معاك ومستعدين لأى دعم".

وأضاف الرئيس السيسي لصاحب شركة صناعة طبية متخصصة في صناعة السرنجات: "لو فيه فرصة للسرنجات ذاتية التدمير.. مستعدين نساعدك في جزء من اللى بيتعمل أو كله.. مستعدين نساعدك ونديك حوافز وامتيازات وكده".

وتحدث الرئيس السيسي مع صاحب مصنع متخصص في إنتاج سوست السيارات: " أى دعم انتوا عاوزينه من أجل النجاح وزيادة الإنتاج والتصدير إحنا جاهزين.. وممكن نوسع المجال فيما يخص قطع غيار السيارات".

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس..ومن هذه المدارس، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت التطوير الكامل والدراسة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لغة ثانية، وتضم 12 فصلا بكثافة طلابية 25 طالبا فقط.

كما افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة، متابعا: "المهندس السويدي كان بيتكلم أننا محتاجين ألف مدرسة.. مستعدين لأي تأهيل مدراس فنية ويعاد تخصيصها وموجود بالفعل وعندنا آلاف المدارس والدور اللي بتقوم به مش مفيد في الواقع".

وأضاف الرئيس السيسي مستعدون لتخصيص ونعيد تأهيل أى مدارس بالشكل اللى يحقق الهدف والغرض من تطوير الصناعة".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: "هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري".