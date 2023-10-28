تعرف على نتائج الحملة المكبرة لإزالة التعديات بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء، والمخالفات، وقال مراد مسعود رئيس المركز، إن الحملات مستمرة للإزالة في المهد، لإعادة الانضباط، والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود أى تعديات أو مخالفات وإزالة فورية لأي مخالفة، وقال: لن نسمح بأي تراخ أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية داخل وخارج الحيز العمراني بمركز الفيوم وفك عدد 4 شدات خشبية.

ووفقا لتصريحات مراد مسعود رئيس المركز جاءت نتائج الحملة كما يلي :

- إيقاف أعمال ومصادرة الطوب ومواد وأدوات البناء في برج مخالف نطاق حي شرق

- فك شدة خشبية بمنطقة الحادقة نطاق حي شرق

- وقف 4 حالات بناء مخالف بشارع وادي الريان بباغوص والتحفظ علي مواد البناء

- إزالة شدة خشبية وحديد وإزالة مباني ومصادرة أخشاب بمنطقة قحافة نطاق حي شرق

- فك شدة خشبية في المهد قبل الشروع في صب الاعمدة في منطقة المسلة نطاق حي شرق.

- إزالة جمالون من الصاج لعدد 3 حالات داخل الارض الزراعيه وجمالون اخر داخل الحيز العمراني غير مرخص نطاق حي الجون.

- ردم حفر أرض زراعية لتجهيزها للبناء علي مساحة قيراط طريق عزبه ابو عش التابعة لقرية ابجيج نطاق الوحدة المحلية بالعزب.

- إزالة تعدي على أرض زراعية عبارة عن اسوار بمنشأة فتيح وتم إزالة الأسوار حتي سطح الأرض. الوحدة المحلية بقرية دسيا.

- إزاله حالة تعدى على ارض زراعيه على مساحه 3قيراط على الطريق العام بناحيه عزبه شكر الوحدة المحلية لكفور النيل.

- إزالة تعدى عبارة عن حفر أساسات بحوض الرقيق قرية السنباط الوحدة المحلية بقرية دسيا.

- ردم قطعه أرض زراعية على مساحه قيراط في المهد الوحدة المحلية بقرية هوارة عدلان.

- وقف تعدي بالبناء المخالف في المهد والتحفظ علي البلوك الخاص بالمخالفة بعزبة الكوم الاحمر الوحدة المحلية بقرية دسيا.

- ردم أساسات على أرض زراعية على مساحه قيراط بنطاق الوحدة المحلية بقرية كفور النيل.

- فك شدة خشبية استعدادا لعمل صبة سقف بالوحدة المحلية بقرية دسيا.

- ردم أساس لسور خارج الحيز العمراني علي مساحه حوالي ثلاثه قيراط بنطاق الوحدة المحلية بقرية دمو.

- ردم حفر أساسيات بقرية السنباط بنطاق الوحدة المحلية بقرية دسيا.

- فك سملات على أرض زراعية بقرية سنوفر نطاق الوحدة المحلية بقرية هوارة المقطع.

وشدد مراد مسعود رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني، وعلي الأراضي الزراعية، ومواجهة المخالفات ولن يتم التهاون مع التعديات والتصدى لها بكل حزم وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



