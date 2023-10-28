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تعرف على الرموز الانتخابية المتاحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

السبت، 28 أكتوبر 2023 06:00 ص
تعرف على الرموز الانتخابية المتاحة للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

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حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، موعد اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2024 الرموز الانتخابية، يوم 8 نوفمبر المقبل، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية باسم المرشح وترتيبه في بطاقة الاقتراع والرمز الانتخابى الخاص به يوم 9 نوفمبر.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.
 
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
 
وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.






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