تضم 107 وحدات على مساحة 18 فدانا.. تعرف على المنطقة الصناعية بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، تعد من أهم المشروعات التى أقيمت فى الفترة الأخيرة، لحل مشكلة الورش الموجودة داخل مدينة ميت غمر، وتقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 18 فدانًا على طريق المنصورة القاهرة بجوار مصنع الغزل والنسيج بميت غمر، ومقام على أرضها 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وجاهزة للعمل فيها فورًا والتى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاحها.

ونظرا لكون مدينة ميت غمر، أول مركز فى مصر لصناعة الألومنيوم، ولأن الورش الصغيرة داخل المدينة تفتقد إلى الكثير من الإمكانيات، فكانت هناك فرصة لإنشاء المنطقة الاستثمارية تحقيقا لأهداف التنمية.

وتم تنفيذ مساحات المنطقة الاستثمارية لتكون مهيئة للصناعات المعدنية، وتتناسب مع ذلك النوع من الصناعات وتبدأ من 144 مترًا، وتصل إلى 576 مترًا، كما أن التعاقد فيها مدته 15 سنة، وهى مدة كافية لاستمرار الصناعة ونموها، وبعد مرور المدة يمكن تجديدها.

وتضع الدولة عدد من التيسيرات من أجل تطوير الأنشطة بالمنطقة الصناعية، والعمل على التصدير وفتح أسواق خارجية لتلك المناطق.