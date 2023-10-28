تسيير حركة المرور بطريق "قنا - سفاجا" بعد دمج الاتجاهين وجارٍ إزالة آثار السيول

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا، تسير حركة المرور، بطريق قنا سفاجا ، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 بعد سقوط سيول بها، وتعرض الطريق للنحر، حيث قامت مجلس المدينة بالتنسيق مع مرور سفاجا بدمج الطريق من الاتجاهين باتجاه واحد لتسير حركة المرور، وعودة السير من والى سفاجا مرة أخرى.

وأكد مجلس المدينة أن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، يتابع سقوط السيول وأمطار غزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق "قنا- سفاجا" والذي تسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق.

وأوضح رئيس المدينة، إن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة تزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه على الفور بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلي وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

وأضاف، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحته تهيئته للمرور. وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد المحافظة أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها.