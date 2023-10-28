تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة ل موانئ البحر الأحمر ، اليوم السبت، عن زيادة الصادرات بنسبة 117% عن الواردات خلال شهر سبتمبر الماضى، وبزيادة 44% عن الفترة المثيلة للعام الماضي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

وأكدت الهيئة فى بيان لها، أنه تم تحقيق تداول مقداره 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وحققت الصادرات تداول 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن بضائع بكمية صادر 188 ألف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألفا بكمية صادر 49 ألفا بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 ألف طن .

بينما شهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن بضائع بكمية صادر 22 ألفا بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، فيما تم تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء أبو الغصون والحمراوين.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كل الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات.