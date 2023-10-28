تجديد حبس المتهم بقتل مسنة لسرقتها فى البساتين

قرر قاضي المعارضات البساتين، تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها في منطقة البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ملابسات واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها فى البساتين وتبين وجود جثة سيدة "مسنة" - مقيمة محل البلاغ داخل مسكنها ووجود إصابات بها، وبسؤال نجلها قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه بذات العقار أبلغه أحد الجيران بسماع صوت استغاثة من داخل الشقة محل سكن والدته.

وكشفت التحقيقات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل- مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.