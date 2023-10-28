بدء فعاليات افتتاح الملتقى الدولى السنوى للصناعة بحضور الرئيس السيسى

كتب محمد عبد العظيم

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة، والذي يقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

ويركز الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة فى النسخة الثانية، على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.