اليونيفيل تعلن سقوط قذيفة بمقرها بالناقورة بلبنان دون انفجار

أ ش أ

قال المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتى أن قذيفة سقطت اليوم داخل المقر العام لليونيفيل بالناقورة (القطاع الغربى من الجنوب اللبنانى)، مؤكدا أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى.

وأضاف تيننتى - فى بيان اليوم /السبت/ - أن المقر تضرر جراء القذيفة التى تمت إزالتها، مشيرا إلى أن اليونيفيل تعمل على التأكد من مصدر الهجوم.



وأكد أن الحادثة اليوم ليست المرة الأولى التى تصيب فيها قذيفة مقر اليونيفيل العام، مشيرا إلى العديد من المواقع الأخرى تعرضت أيضا لأضرار فى الأسابيع الثلاثة الماضية.



واعتبر تيننتى إنها مناسبة للتذكير الصارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التى يعمل فيها حفظة السلام فى الوقت الحالي.



وحث المتحدث الرسمى بإسم اليونيفيل، جميع الأطراف على وقف إطلاق النار فورا، كما دعا جميع المشاركين فى النزاع الدائر إلى وقف أى أعمال تعرض سلامة وأمن المدنيين أو موظفى الأمم المتحدة للخطر، خاصة وأن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي.



وشدد تيننتى على أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا يزالون فى مواقعهم رغم هذه الهجمات ويعملون بنشاط مع الأطراف على جانبى الخط الأزرق لتهدئة التوتر وتجنب سوء الفهم الخطير.