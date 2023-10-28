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الهلال الأحمر المصرى يعلن وصول 84 شاحنة للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح حتى الآن

السبت، 28 أكتوبر 2023 01:01 م
الهلال الأحمر المصرى يعلن وصول 84 شاحنة للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح حتى الآن المساعدات الإنسانية لغزة
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الهلال الأحمر المصري، إنه تم دخول 84 شاحنة الى الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح حتى الآن، وهى نسبة ضئيلة بالنسبة للاحتياجات اللازمة هناك، وأن الهلال الأحمر فى تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني لتحديد الأولويات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

وأضاف الهلال الأحمر المصري، أن المساعدات يتم توصيلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، والأمم المتحدة، مطالبا  بضرورة فتح منافذ إنسانية لدخول المساعدات بصفة مستمرة، مؤكدا على استمرار استقبال الطائرات من الدول العربية والعالمية، وأنه منذ قطع الاتصال أمس لا يمكننا معرفة الوضع هناك ولا الاحتياجات اللازمة، مطالبا بتفعيل القانون الدولي، وحماية الطواقم الطبية، والالتزام باتفاقات جنيف من أجل استمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

 

 







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