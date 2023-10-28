الهلال الأحمر المصرى يتسلم 3997 طن مساعدات لقطاع غزة من 20 منظمة خيرية

العريش - محمد حسين

تسلم الهلال الأحمر المصرى، 3997 طنا مساعدات من منظمة خيرية مصرية لصالح غزة يجري نقلها لقطاع غزة على مراحل، وقال عبدالرحيم العيسوي، نائب رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن المساعدات البرية التي وصلت لشمال سيناء لصالح قطاع غزة واستلمها الهلال الأحمر المصري بلغت حتى الآن 3997 طنا من المواد الإغاثية، تم تسلمها من 20 منظمة مجتمعية اغاثية من مصر.

وأشار إلى أن هذه المساعدات البرية، إلى جانب المساعدات التي وصلت جوا من دول عربية وأجنبية ومنظمات اغاثية عالمية، ونقلتها حتي صباح اليوم 55 طائرة وهي 1100 طن من المواد الغذائية والأجهزة الطبية.

وأوضح أنه يتم تخزين المساعدات في 7 مخازن بالعريش، ويقوم بهذه المهمة 620 متطوعا تابعين لفرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إضافة إلى 62 متطوعا من المركز العام بالقاهرة، ويتم النقل بواسطة 30 معدة وسيارة تعمل على مدار الساعة.