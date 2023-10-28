اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهلال الأحمر الدولى يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لمساعدة قطاع غزة

السبت، 28 أكتوبر 2023 08:23 م
الهلال الأحمر الدولى يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته لمساعدة قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أكدت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولى مى الصايغ، ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته؛ لمساعدة قطاع غزة، مشيدة بدور الهلال الأحمر المصرى الذى يقوم بدور محورى لتنسيق الدعم الدولى، منوهة بأن مصر هى الجسر لعبور كل الدعم اللازم للقطاع.

وقالت الصايغ - خلال اتصال هاتفى مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن "ما تم إدخاله إلى غزة من مساعدات، ضئيل للغاية مقارنة بحاجات القطاع الذى يعانى أسوأ كارثة إنسانية"، مضيفة "إنه من الضرورى تأمين إدخال المساعدات للقطاع الذى يعانى أسوأ وأعنف قصف".

وشددت على أن العدوان الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية فى قطاع غزة، مبينة أن المؤسسات الصحية تعانى بشدة فى القطاع، معربة عن أسفها من أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للنزاع المسلح، كما أنهم عرضة للاستهداف

 

 







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